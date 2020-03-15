В Киеве показали, как "борются" с коронавирусом: в сети засомневались и опубликовали видео

В Киеве, где недавно появился интересный мурал, посвященный пандемии коронавируса в мире, городские власти решили провести дезинфекцию подъездов жилых домов, которую в сети восприняли с нескрываемым скептицизмом.

Соответствующее видео, которое подтверждает наихудшие опасения пользователей опубликовали в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Так, в одном из домов Святошинского района удалось зафиксировать весь процесс "обработки".

"Главное в этом деле - создать видимость работы и сделать фотоотчет для начальства. Подозреваем, что также делают и в других районах столицы", - комментируют кадры в Facebook-сообществе.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

Как ранее сообщал "Апостроф", со вторника, 17 марта, когда в Украине закрывают границы в связи с пандемией коронавируса, "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки.