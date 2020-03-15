В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: фото и видео с места трагедии

В воскресенье, 15 марта, в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия произошла около 10:35 по адресу проспект Владимира Маяковского, 20 на восьмом этаже девятиэтажного дома. Соседи вызвали пожарных, когда заметили дым, которые шел из окна квартиры.

На месте спасатели обнаружили, что двери в пылающую квартиру были закрыты. Поэтому им пришлось их выламывать. Когда пожарные зашли внутрь, то стало ясно, что очаг пожара находится в ванной комнате. Там горела стиральная машина. Там же нашли обгоревший труп женщины - хозяйки квартиры 1951 года рождения.

В 10:55 пожар удалось локализовать, а в 11:01 ликвидировать. Предварительно, в стиральной машине произошло короткое замыкание с последующим горением.

На месте работали четыре единицы техники спасателей и около 16 человек личного состава. Также дежурили медики и патрульные. Подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщал "Апостроф", 14 марта в Киеве по адресу Голосеевский проспект, 70 произошел пожар, вспыхнуло трехэтажное заброшенное здание в котором находилась кошка.