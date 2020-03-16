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В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус

понедельник, 16 марта 2020, 21:41
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В понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечают, что смерть пациентки наступила около 19:00. Незадолго до этого у женщины взяли анализы на COVID-19. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Напомним, 16 марта еще у двоих человек в Черновцах зафиксировали коронавирус.

Как сообщал "Апостроф", в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области.

Ранее в столице Украины женщине с признаками острой вирусной инфекции отказали в тестировании на COVID-19. По словам жителя Киева, у его матери было диагностировано подозрение на вирусную пневмонию после того, как 7 марта у нее повысилась температура, появился кашель и общее недомогание.

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