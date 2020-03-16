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Первые зараженные коронавирусом в Киеве: что известно о их состоянии

понедельник, 16 марта 2020, 22:29
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В Киеве были официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом: один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на собственные источники.

Оба больных содержатся в Александровской больнице столицы, при этом, как сообщается, они находятся там как минимум с пятницы, 13 марта.

Известно, что одна из заболевших – женщина. Ее состояния оценивается как тяжелое.

В пресс-службе Минздрава ранее сообщили, что оба пациента изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Об одном из них известно, что он не так давно вернулся из Франции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в понедельник, 16 марта, в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

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