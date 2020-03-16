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В Киеве аккуратные воры "разобрали" элитный автомобиль прямо на улице: опубликовано фото

понедельник, 16 марта 2020, 02:13
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В центре Киева воры украли колеса с припаркованного элитного автомобиля.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу улица Жилянская, 69/71. Там похитил колеса с авто марки Jaguar, а саму машину поставили на кирпичи. Злоумышленники, видимо, опытные, сделали все аккуратно.

"Сердобольные, даже болты оставили", - написали в интернете и опубликовали фото.

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта в Киеве воры-рецидивисты ограбили машину, но жестко поплатились - их поймали на горячем.

Также ранее в сеть попали кадры с камер наблюдения, на которых виден процесс ограбления припаркованных машин в Киеве. Запись была сделана в жилом комплексе "Campus" в Соломенском районе.

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