В Киеве магазины будут наказывать за продавцов без защиты

В столице Украины, где введены жесткие карантинные меры из-за коронавируса, 70 инспекторов Госпродпотребслужба Киева проверяют наличие медицинских масок у сотрудников магазинов. За их отсутствие будут наложены штрафы.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 16 марта, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, все заведения торговли ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы относительно защиты сотрудников во время объявленного карантина. Для этого продавцы и кассиры должны иметь маски или от покупателей их должны ограждать защитные экраны. Кроме того, в магазинах введен повышенный режим дезинфекции, запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут штрафоваться", - сообщил он.

На проверку магазинов в понедельник, 16 марта, вышли 70 инспекторов Госпотребслужбы.

О случаях, когда персонал магазина не выполняет этих требованиях, киевляне и гости города могут сообщать по номеру 15-51.

Олег Рубан также сообщил, что на открытых рынках продукция будет реализоваться по прежнему. По его мнению, на открытом воздухе существует минимальный риск заражения, к тому же работа рынков обеспечивает "продовольственную безопасность Киева".

Как сообщал "Апостроф", в одном из супермаркетов столицы покупатель набросился с кулаками на кассира, на котором не было защитной маски. Инцидент попал на видео.