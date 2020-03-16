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Не было маски: в Киеве жестоко избили кассира магазина, видео

понедельник, 16 марта 2020, 16:48
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Фото: mhealth.ru

В одном из супермаркетов столицы, где в понедельник, 16 марта, введены жесткие карантинные меры из-за коронавируса, покупатель набросился с кулаками на кассира.

Видео происшествия опубликовала на Youtube-канале пользователь Людмила Жукова.

Инцидент произошел из-за того, что у сотрудника магазина не было медицинской маски. Очевидцы утверждают, что покупатель начал агрессивно кричать на кассира, почему он находится на рабочем месте без маски. После этого завязалась жесткая потасовка.


В подписи к видео не указано, в каком именно магазине столицы это произошло.

Как сообщал "Апостроф", мэр Киева Виталий Кличко появился на рабочем месте в футболке с надписью "Квентин Карантино" и своим портретом.

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