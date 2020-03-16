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Киев закрывают на жесткий карантин: что не будет работать

понедельник, 16 марта 2020, 12:10
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Фото: Zik

Вместе со Львовской областью на жесткий карантин закрывается и Киев, такое решение приняли в понедельник, 16 марта.

О подробностях карантина рассказали в Telegram-канале "Coronavirus".

В Киеве максимально ограничивается:

  • передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины;
  • проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и мероприятий с массовым участием граждан;
  • работа предприятий общественного питания. Но они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
  • не будут работать торговые центры.

Временно приостанавливается работа:

  • спортивных комплексов и залов.
  • заведений бытового обслуживания населения: СПА салонов, салонов красоты, косметологических кабинетов, и другие.
  • развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Будут работать:

  • продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки.
  • АЗС, банки и банкоматы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

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