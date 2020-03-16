Киев закрывают на жесткий карантин: что не будет работать

Вместе со Львовской областью на жесткий карантин закрывается и Киев, такое решение приняли в понедельник, 16 марта.
О подробностях карантина рассказали в Telegram-канале "Coronavirus".
В Киеве максимально ограничивается:
- передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины;
- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и мероприятий с массовым участием граждан;
- работа предприятий общественного питания. Но они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
- не будут работать торговые центры.
Временно приостанавливается работа:
- спортивных комплексов и залов.
- заведений бытового обслуживания населения: СПА салонов, салонов красоты, косметологических кабинетов, и другие.
- развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
Будут работать:
- продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки.
- АЗС, банки и банкоматы.
Ранее "Апостроф" сообщал, что министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.