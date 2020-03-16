Киев закрывают на жесткий карантин: что не будет работать

Вместе со Львовской областью на жесткий карантин закрывается и Киев, такое решение приняли в понедельник, 16 марта.

О подробностях карантина рассказали в Telegram-канале "Coronavirus".

В Киеве максимально ограничивается:

передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины;

проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и мероприятий с массовым участием граждан;

работа предприятий общественного питания. Но они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;

не будут работать торговые центры.

Временно приостанавливается работа:

спортивных комплексов и залов.

заведений бытового обслуживания населения: СПА салонов, салонов красоты, косметологических кабинетов, и другие.

развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Будут работать:

продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки.

АЗС, банки и банкоматы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.