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В Киеве обнаружен коронавирус: первые подробности

понедельник, 16 марта 2020, 21:45
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Фото: КГГА

В понедельник, 16 марта, в Киеве были лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как сообщается, один из пациентов недавно приехал из Франции.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции. Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины)", – говорится в сообщении.

По информации "Апострофа", оба больных лежат в Александровской больнице с пятницы. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщалось, ранее в этот же день в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

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