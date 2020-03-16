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В Киеве разгорелся громкий скандал из-за отказа проверить пациентку на коронавирус

понедельник, 16 марта 2020, 13:19
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Фото: Facebook

В столице Украины, где в понедельник, 16 марта, ужесточили условия карантина из-за коронавируса, женщине с признаками острой вирусной инфекции отказали в тестировании на Covid-19.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице пользователь Александр Моргун.

По словам жителя Киева, у его матери было диагностировано подозрение на вирусную пневмонию после того, как 7 марта у нее повысилась температура, появился кашель и общее недомогание. После госпитализации он попросил у врачей направление на экспресс-тест на Covid-19, однако они только посоветовали "не накручивать себя".

Поскольку эффекта от лечения не было, сын пациентки отвез ее на обследование в частную клинику, где у женщины исключили грипп и рекомендовали тест на Covid-19.

По его словам, в Киевской городской детской клинической больнице № 2, которая анонсировалась властями как больница, где можно сделать экспресс-тест, в исследованиях отказали. В Александровской центральной городской клинической больнице также ответили отказом.

"Коротко о главном: человек с реальным подозрением на "карантинный" вирус Covid-19 не может пройти тест на него уже 3-й день!!!! Если вы думаете, что в Киеве- столице(!!!!) можно сделать тест на этот китайский вирус, то вы очень(!) глубоко ошибаетесь", - заметил сын пациентки.

В конце-концов тест на вирус Сovid-19 сделали в понедельник, 16 марта, в сети Eurolab. Результат, к счастью, оказался отрицательным.

"Кому интересно: стоимость 1500 грн-на месте, можно брать контейнеры для биоматериала и забор делать не у них. Есть также "выездной" тест", - добавил автор поста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве обнародованы адреса больниц, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

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