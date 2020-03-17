Как работает общественный транспорт в Киеве: эксклюзивные фото

Стало известно как работает общественный транспорт в Киеве, где усилили меры безопасности из-за коронавируса и ввели жесткий карантин.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На фото видно, что в метро и маршрутках очень мало людей. В подземных переходах тоже не так много людей, что крайне нетипично для Киева

Остановки общественного транспорта пустые, киевляне предпочитают оставаться в безопасности.

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Отметим, что правительство приостановило железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Кроме того, по решению правительства с 18 марта запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.