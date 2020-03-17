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Коронавирус в Киеве: врач назвал главную опасность закрытия метро

вторник, 17 марта 2020, 16:30
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Закрытие метро в Киеве, которое произойдет в 23.00 во вторник, 17 марта, может вызвать обратный эффект – увеличение вероятности распространения коронавируса.

Об этом сообщают Факты.

"Метро останавливать нельзя! Это решение - бред и диверсия. Надеюсь, у чиновников хватит ума не делать глупостей", - уверен врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета "Киево-Могилянская академия" кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По словам доктора, помимо того, что жизнедеятельность большого города окажется под угрозой, опасность распространения коронавируса лишь увеличится. Любой наземный транспорт будет ходить переполненным и часто - с закрытыми окнами: люди боятся сквозняков.

Так, достаточно в маршрутку или автобус зайти суперраспространителю инфекции, как безопасность всех пассажиров окажется под угрозой: заразиться от одного больного могут до сотни человек. А вагоны в поездах метро, как и сами станции, оснащены мощной системой вентиляции, снижающей концентрацию микробов, в том числе и вирусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали пугающие фото из киевского метро, где резко уменьшилось количество пассажиров.

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