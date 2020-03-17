RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 26.90
  • НБУ:EUR 29.10
НБУ:USD  26.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 марта

10:14
Актеры "Игры престолов" и "Мстителей" сообщили о позитивном тесте на коронавирус Lime
09:25
На Волыни таможенника Юрия Терещука обвиняют в мошенничестве - СМИ
07:12
Как приготовить дома настоящий фалафель: рецепт и секреты восточной кухни Lime

16 марта

20:38
Болонка Коко обожает ходить на двух лапках, и если вы устали от новостей о коронавирусе, вам сюда Lime
19:42
Время ярких красок: 8 стильных пальто на весну 2020 - как выбрать и с чем носить Lime
19:05
Леди Гага и Дуэйн Джонсон, Шварценеггер, его ослик и лошадка призвали фанов соблюдать карантин Lime
18:46
Die Antwoord выпустили новый альбом, который может стать их последним Lime
17:05
Сценарист "Симпсонов" ответил людям, которые нашли в сериале предсказание коронавируса Lime
16:49
В Японии дети нашли способ провести выпускной на карантине - в этом им помог старый добрый Minecraft Lime
15:41
Экс-участница "Ленинграда" покинула украинский проект "Голос країни" после скандала с Крымом Lime
14:37
Пенелопа Крус и Вайнона Райдер встали на сторону Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд Lime
14:10
Организаторы Евровидения назвали пять возможных сценариев на случай продления карантина Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Апокалипсис уже начался: в сети показали пугающие фото из киевского метро

вторник, 17 марта 2020, 10:24
переглянути новину українською

Украину продолжает охватывать паника из-за распространения смертельного коронавируса. Так, в Киеве с 18 марта закрывают все станции метро, хотя уже сейчас там стало заметно меньше пассажиров.

В сети показали фотографии с одной из станций метро украинской столицы, на которой заметили людей в костюмах для химзащиты.

Кадры могут напомнить украинцам сцены из какого-то фильма про апокалипсис.

Напомним, что паника из-за распространения смертельного коронавируса добралась до Соединенных Штатов Америки, где миллионы людей кинулись все сметать с полок супермаркетов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.

Фотогалереи

Все
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: