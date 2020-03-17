Апокалипсис уже начался: в сети показали пугающие фото из киевского метро

Украину продолжает охватывать паника из-за распространения смертельного коронавируса. Так, в Киеве с 18 марта закрывают все станции метро, хотя уже сейчас там стало заметно меньше пассажиров.

В сети показали фотографии с одной из станций метро украинской столицы, на которой заметили людей в костюмах для химзащиты.

Кадры могут напомнить украинцам сцены из какого-то фильма про апокалипсис.

Напомним, что паника из-за распространения смертельного коронавируса добралась до Соединенных Штатов Америки, где миллионы людей кинулись все сметать с полок супермаркетов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.