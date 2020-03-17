Озвучено жесткое условие пропуска киевлян в общественный транспорт

После закрытия на карантин столичного метрополитена в Киеве в общественном транспорте вводятся дополнительные меры предосторожности — вход только в масках.

Об этом сообщили на брифинге КГГА.

В сообщении сказано, что со среды, 18 марта, допуск в пассажирский транспорт будет разрешен исключительно в защитных медицинских масках.

"Количество людей в транспорте будет контролировать санитарно-эпидемиологическая служба и полиция. Ответственность – на водителе", - передают в Telegram-канале.

Пока неизвестно, как именно будут наказывать водителей, которые превысят дозволенный лимит пассажиров.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как работает общественный транспорт в Киеве, где усилили меры безопасности из-за коронавируса и ввели жесткий карантин.