Киевское метро уходит на карантин: названо точное время закрытия

Киевский метрополитен прекращает работу с 23:00 вторника, 17 марта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Такие меры вызваны активным распространением коронавируса.

По словам столичного градоначальника, предварительно, работа столичной подземки будет прекращена до 3 апреля.

При этом наземный транспорт будет работать в штатном режиме, дублируя линии метро.

"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих- пользоваться средствами индивидуальной защиты", - обратился к жителям и гостям города Кличко.

Напомним, что также метро закрывают в Харькове и Днепре.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с 17-18 марта по 3 апреля в Украине вводятся жесткие меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.