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Почему в Киеве закрыли метро: в Минздраве дали четкий ответ

вторник, 17 марта 2020, 17:53
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Необходимость прекратить работу Киевского метрополитена, который с 23:00 вторника, 17 марта, будет закрыт на время карантина, медики объяснили чрезвычайно тесным контактом между пассажирами этого транспорта.

Такая причина была названа во время сегодняшнего брифинга в Минздраве.

Медики утверждают, что запретить пользоваться метрополитеном на время карантина необходимо, поскольку этот вид транспорта предусматривает чрезвычайно тесный контакт между пассажирами.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что карантин в Украине может быть продлен в случае массового распространения коронавируса в стране.

Как сообщал "Апостроф", после закрытия на карантин столичного метрополитена в Киеве в общественном транспорте вводятся дополнительные меры предосторожности — вход будет разрешен только в масках.

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