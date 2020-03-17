Под Киевом на перекрестке произошло страшное ДТП: видео и данные о погибших

В Киевской области на Новообуховском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Авария произошла возле Ходосовки.

Там столкнулись два легковых авто, Audi на высокой скорости протаранил Daewoo Lanos, нарушивший правила проезда перекрёстков

С Daewoo Lanos извлекли два тела, без признаков жизни.

На месте спасатели, пожарная служба, скорая, полиция.

Правоохранители устанавливают детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом, на въезде в Ирпень, произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

Напомним, 13 марта в Николаеве 25-летняя чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга насмерть сбила на дороге беременную женщину.