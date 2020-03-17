Закрытие метро в Киеве: как будут справляться с транспортным коллапсом

В связи с закрытием метро из-за коронавируса в Киеве, его маршруты продублируют наземным транспортом.

Об этом говорится в протоколе заседания постоянной комиссии КГГА, которая занимается вопросы предотвращения распространения коронавируса.

"Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), коммунальному предприятию "Киевпастранс", руководителям частных компаний, которые размещены на территории города с 12 час. 00 мин. 18 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года: оптимизировать работу (маршруты) наземного городского общественного транспорта по обеспечению дублирования маршрутов городского подземного электротранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые маршруты должны появиться с 12:00 среды, 18 марта.

Напомним, подробнее о планируемых мерах против коронавируса читайте в материале "Апострофа": Тотальный карантин: что сказал Зеленский в срочном обращении к украинцам.