RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.70
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 марта

00:17
В Киеве мать вырвала сына из рук педофила фото и видео с задержанным

17 марта

23:24
Догонит Черновцы? Появились тревожные данные по коронавирусу еще в одном городе Украины
23:01
Закрытие метро в Киеве: как будут справляться с транспортным коллапсом
21:43
Родные второй жертвы коронавируса сделали громкое заявление против медиков
21:38
Коронавирус атакует Украину: опубликована актуальная карта
21:08
Можно перепутать: украинцам назвали главное сходство коронавируса и гриппа
21:02
Уже больше 10: коронавирус в Украине поразил маленьких детей
20:35
В Украине вторая смерть от коронавируса: умерла молодая женщина
20:01
Райан Рейнольдс передал $1 млн больным коронавирусом и не упустил возможности потроллить Хью Джекмана Lime
19:59
Дело Гандзюк: стало известно о важном решении по главному подозреваемому в убийстве активистки
19:35
Переболеем почти все: озвучен прогноз по коронавирусу в Украине
19:08
В "Укрзализныци" сделали важное заявление по билетам, "сгоревшим" из-за коронавируса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Закрытие метро в Киеве: как будут справляться с транспортным коллапсом

вторник, 17 марта 2020, 23:01
переглянути новину українською

В связи с закрытием метро из-за коронавируса в Киеве, его маршруты продублируют наземным транспортом.

Об этом говорится в протоколе заседания постоянной комиссии КГГА, которая занимается вопросы предотвращения распространения коронавируса.

"Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), коммунальному предприятию "Киевпастранс", руководителям частных компаний, которые размещены на территории города с 12 час. 00 мин. 18 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года: оптимизировать работу (маршруты) наземного городского общественного транспорта по обеспечению дублирования маршрутов городского подземного электротранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые маршруты должны появиться с 12:00 среды, 18 марта.

Напомним, подробнее о планируемых мерах против коронавируса читайте в материале "Апострофа": Тотальный карантин: что сказал Зеленский в срочном обращении к украинцам.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: