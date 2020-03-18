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В Киеве мать вырвала сына из рук педофила: фото и видео с задержанным

среда, 18 марта 2020, 00:17
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Во вторник, 16 марта, в Киеве на проспекте Василия Порика 31-летний педофил, который ранее в Подольском районе столицы изнасиловал девочку, пытался украсть мальчика.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Отмечается, что педофил схватил мальчика и начал убегать. Мать успела выхватить ребенка из рук извращенца.

"Тот испугался и убежал, но потом забежал в подъезд и, перепутав мужа с ребенком, пытался совершить с ним насильственный половой акт", - говорится в публикации.

Мужчина дал ему отпор и вызвал полицию. Насильника задержали по статье 208 УПК Украины и поместили изолятор временного содержания.

В сообществе добавили фото извращенца и обратились к тем, кто узнает в нем своего обидчика, сообщить об этом в полицию.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 29 января в Никополе неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку возле школы. К счастью, девочке удалось вырваться и убежать.

Напомним также, на днях селе Тамбовской области (Россия) было найдено тело 13-летней Лизы Черновой - ее изнасиловали и убили.

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