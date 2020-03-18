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В Киевской области из-за коронавируса ввели режим ЧС: что известно

среда, 18 марта 2020, 12:20
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В среду, 18 марта, в Киевской области из-за коронавируса, случаи которого выявили в области, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с обращением по карантину и коронавирусу, в котором перечислил меры, которые вводятся в стране в связи с угрозой эпидемии.

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