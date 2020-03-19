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Карантин в Украине продлят, но вряд ли до лета: ответ чиновников

четверг, 19 марта 2020, 13:40
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Украинские СМИ начали активно распространять информацию о том, что карантин в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, будет продлен до лета. В свою очередь в Министерстве образования и науки Украины дали понять, что пока такие меры не планируются.

По данным министерства, такая информация не соответствует действительности.

"Карантин в образовательных учреждениях объявлен с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Это определено соответствующим постановлением правительства. Отдельно было обнародовано и разослано во все образовательные учреждения письмо МОН. Если сроки карантина изменятся, это также будет определено нормативно-правовым актом, который будет опубликован на сайте и в соцсетях министерства", - отметили в Минобразовании.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко недавно заявил, что карантин до лета продлевать никто не собирается. При этом он признал, что его сроки могут увеличиться, а все будет зависеть от эпидемической ситуации у соседей, в странах Евросоюза и на территории Украины.

"Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время, мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", - сказал Ляшко.

По словам чиновника, если будет необходимость в продолжении карантина, то Минздрав обратится в Кабмин с соответствующей просьбой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве продолжается транспортный коллапс, который начался после вступления в силу карантина из-за смертельного коронавируса.

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