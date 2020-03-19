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Карантин по-украински: в Киеве разгневанные пассажиры заблокировали троллейбус, видео

четверг, 19 марта 2020, 12:26
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В Киеве продолжается транспортный коллапс, который начался после вступления в силу карантина из-за смертельного коронавируса. Тысячи недовольных киевлян не могут вовремя попасть на работу, а некоторые и вовсе не добираются туда.

Так, паблик "Киев оперативный" в социальных сетях опубликовал кадры, на которых люди заблокировали движение одного из троллейбусов. Инцидент произошел на площади Тараса Шевченко.

Дело в том, что водитель троллейбуса не захотел перевозить большее число пассажиров, чем предложенное городскими властями.

Напомним, что аналогичные случаи 19 марта произошли и в Одессе.

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.

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