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В Киеве задержали находчивых "бизнесменов", которые продавали арестованные авто: фото

четверг, 19 марта 2020, 01:11
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Правоохранители задержали в Киеве группу лиц, которые обвиняются в продаже временно изъятых и задержанных автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Задержанные подозреваются в том, что они создали две отдельные группы, которые по различным схемам подделывали документы на автомобили на спецплощадках и затем продавали их.

"В порядке ст.208 УПК Украины задержан и помещен в ИВС организатор и 10 участников преступной организации. Объявлено о подозрение 11 лицам. Продолжаются следственные действия. Вместе с тем работники ДВБ НПУ проводят проверку возможной причастности к деятельности преступной группировки сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в центре Киева прямо на улице воры украли колеса с припаркованного элитного автомобиля.

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