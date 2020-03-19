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Второй за два часа: в Киеве обнаружили еще одного зараженного коронавирусом

четверг, 19 марта 2020, 17:48
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По состоянию на 17:36 четверга, 19 марта, в Киеве зафиксировали еще один случай коронавируса - уже третий.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко на своей Facebook-странице.

Тест показал, что коронавирусом заражен 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию.

"Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - написал городской глава.

Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 16:55 четверга, 19 марта, в Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, в том числе и новый случай заражения COVID-19 в Киеве.

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