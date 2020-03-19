RU  UA  EN

четверг, 19 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 марта

17:10
Ани Лорак выпустила клип на песню, которую для нее написала TAYANNA: видео Lime
15:39
Мир сходит с ума из-за коронавируса, и это новый тренд тату - вот пока лучшие из них Lime
14:53
Печатный журнал Playboy прекращает свое существование: вспоминаем его лучшие обложки Lime
14:04
Все знают боевики с Брюсом Уиллисом, но уже забыли о его музыкальном прошлом. А ведь он был хорош Lime
13:14
Юрий Горбунов показал, как учит йоге трехлетнего сына - у мальчика отлично выходит Lime
12:53
Sony раскрыла характеристики новой PlayStation 5 и огорчила фанов очередными секретами Lime
12:24
Кто подставил Зеленского: интересные данные про зараженного коронавирусом нардепа
12:15
Украинская певица рассказала о тесте на коронавирус и его результате Lime
11:59
Еще одна актриса "Игры престолов" рассказала о заболевании коронавирусом Lime
11:12
Это очень страшно: Маша Ефросинина рассказала о своей главной фобии Lime
10:57
Зараженная коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии Lime
09:59
После отмены Евровидения-2020 Go_A ответили, будут ли представлять Украину в следующем году Lime
Все новости

В Киеве обнаружен новый случай коронавируса: первые подробности

четверг, 19 марта 2020, 16:41
переглянути новину українською

В четверг, 19 марта, в Украине лабораторно подтверждены два новых случая коронавируса, последний - в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечают, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Напомним, 19 марта также обнаружили COVID-19 у мужчины из Житомира. По его словам, он недавно вернулся из Австрии, ему 56 лет.

Про заболевшего из Киева пока информации нет.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

Как сообщал "Апостроф", в Брусилове Житомирской области госпитализировали супругов с признаками болезни COVID-19, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Напомним, Кабинет министров допускает возможность продления карантина в Украине до конца апреля.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: