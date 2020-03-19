В Киеве обнаружен новый случай коронавируса: первые подробности

В четверг, 19 марта, в Украине лабораторно подтверждены два новых случая коронавируса, последний - в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечают, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Напомним, 19 марта также обнаружили COVID-19 у мужчины из Житомира. По его словам, он недавно вернулся из Австрии, ему 56 лет.

Про заболевшего из Киева пока информации нет.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

Как сообщал "Апостроф", в Брусилове Житомирской области госпитализировали супругов с признаками болезни COVID-19, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Напомним, Кабинет министров допускает возможность продления карантина в Украине до конца апреля.