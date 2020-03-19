Еще один больной в Киеве: актуальная карта коронавируса по Украине

По состоянию на 16:55 четверга, 19 марта, в Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, в том числе и новый случай заражения COVID-19 в Киеве.

"Апостроф" публикует актуальную карту по количеству заболевших коронавирусом и его распространению в Украине.

Первый 19 марта зараженный был обнаружен в Житомире, им оказался 56-летний мужчина, который не так давно прибыл из Австрии.

Отметим, таким образом в Житомирской области - уже два подтвержденных случая заболевания. Ранее коронавирус был подтвержден у пенсионерки в Радомышле. Тот случай оказался летальным - первой смертью от коронавируса в Украине.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

Как сообщал "Апостроф", в Брусилове Житомирской области госпитализировали супругов с признаками болезни COVID-19, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Напомним, Кабинет министров допускает возможность продления карантина в Украине до конца апреля.