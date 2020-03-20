Без очередей и без масок: появились свежие фото из аэропорта "Борисполь" и борта самолета

В аэропорту "Борисполь", где из-за карантина по причине коронавируса в Украине практически нет людей, прилетающих туристов начинают проверять еще в самолете, измеряя температуру, но сами пассажиры мало беспокоятся о своей безопасности, игнорируя средства защиты.
Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".
Так, пассажирам в самом самолете проводят температурный скрининг. Специалисты замеряют температуру в спецодежде и масках, фотографировать процедуру запрещено.
Терминал D не работает, вместо него для чартеров открыт терминал F. Также всем пассажирам нужно заполнять анкеты, на случай, если вдруг кто-то заболеет, чтобы можно было связаться.
При этом, несмотря на всю серьезность ситуации, большинство пассажиров пренебрегают средствами защиты, но некоторые - в очках и резиновых перчатках. Многие столкнулись с проблемой - как будут добираться домой. При этом, водители тех же бусов-трансферов и сервиса BlaBlaCar требуют, чтобы все были в масках.
Единственный плюс – отсутствие очередей в аэропорту.
Как сообщал "Апостроф", ранее появилось интересное видео из аэропорта "Борисполь".