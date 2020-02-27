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Под подозрением на коронавирус - все: появилось интересное видео из аэропорта "Борисполь"

четверг, 27 февраля 2020, 20:39
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В связи с распространением смертельного коронавируса, который уже зафиксирован в четырех странах-соседках Украины, в аэропорту "Борисполь" проводят температурный скрининг у всех прилетевших пассажиров.

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как медики и пограничники в спецкостюмах проверяют каждого.

Кроме того, в терминалах аэропорта установлены диспенсеры с дезинфицирующими растворами:

  • в терминале "D": в зале прилета, перед кабинами паспортного контроля (на прилет и на вылет), транзитной зоне;
  • в терминале "F": перед кабинами паспортного контроля (на прилет и на вылет), зал выдачи багажа.

Ранее в Минздраве опровергли слухи про первые случаи в Украине зараженных коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", специалисты заявили, что коронавирус мог зародиться за пределами Китая.

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