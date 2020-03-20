Больше 2 часов в дороге: в Киеве разгневанные люди рассказали про "радости" поездок в транспорте, видео

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале люди злятся из-за трудностей передвижения городом в связи с карантином из-за вспышки коронавируса.

Об этом они рассказали корреспонденту "Апострофа" Александру Гончарову.

"Мы уже больше 2 часов в дороге, а нам еще ехать на Печерск. А вечером транспорт не ходит - тоже невозможно добраться", - поделилась одна из пассажирок.

Женщины отмечают, что ехали 2 часа на центральный вокзал. Кто-то добирался с "Героев Днепра", кто-то с Чернобыльской, кто из Вышгорода. Они также пожаловались, что еще минут 40 ждут в очереди транспорт.

Как сообщал "Апостроф", утром 20 марта на остановках в столице в маршрутки пытаются влезть множество людей.