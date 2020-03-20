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Драки кончились? Как киевляне ехали на работу в третий день карантина, фото

пятница, 20 марта 2020, 08:37
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Утром 20 марта ситуация на ряде остановок общественного транспорта в Киеве отличается от того, что творилось накануне из-за введенных карантинных ограничений.

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров побывал в разных местах столицы.

Снимки с конечной скоростного трамвая на Борщаговке. По дороге вдоль трамвая к центру на остановках малолюдно:

Остановка возле станции метро Житомирская в сторону центра:

На Окружной тихо:

Напомним, утром 19 марта Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс: люди штурмовали автобусы, а полиция пыталась не пускать в салон больше 10 человек согласно правилам карантина.

Как сообщал "Апостроф", на остановке возле станции метро "Черниговская" люди на остановке вынуждены были перекрыть дорогу.

Напомним, Кабинет министров допускает возможность продления карантина до конца апреля.

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