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Маршрутка забивается, как консервная банка: эксклюзивные фото с огромными очередями в Киеве

пятница, 20 марта 2020, 09:49
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В то время как власти Киева вводят режим ЧС, на остановках в столице в маршрутки пытаются влезть множество людей.

Снимки сделал корреспондент "Апострофа" Дмитрий Олийнык.

Огромную очередь утром 20 марта наблюдали на остановке по улице Чернобыльская недалеко от станции метро "Академгородок".

Люди из-за закрытия метро пытаются попасть в маршрутки. Несмотря на указ ездить в масках и не более 10 человек в салоне - это не соблюдается. На остановке стоят несколько очередей: в одной 61 человек, а в другой - 51. Дистанция минимум 1,5 метра не соблюдается.

По словам фотографа Дмитрия, водителям не нравится, когда их снимают в такой ситуации, они начинают нервничать. Даже один из водителей подошел к нему и просил не снимать, ведь из-за этого их штрафуют, а люди не могут попасть на работу. Также он откровенно нахамил, но конфликт решился мирно, в очереди заступились за журналиста.

Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
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Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
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Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
1 / 1
Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
1 / 1
Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
1 / 1
Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
1 / 1
Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
1 / 1
Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
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Киев транспорт очереди Чернобыльская карантин Апостроф
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Как сообщал "Апостроф", утром 20 марта ситуация на ряде остановок общественного транспорта в Киеве отличается от того, что творилось накануне из-за введенных карантинных ограничений.

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