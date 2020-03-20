Маршрутка забивается, как консервная банка: эксклюзивные фото с огромными очередями в Киеве

В то время как власти Киева вводят режим ЧС, на остановках в столице в маршрутки пытаются влезть множество людей.

Снимки сделал корреспондент "Апострофа" Дмитрий Олийнык.

Огромную очередь утром 20 марта наблюдали на остановке по улице Чернобыльская недалеко от станции метро "Академгородок".

Люди из-за закрытия метро пытаются попасть в маршрутки. Несмотря на указ ездить в масках и не более 10 человек в салоне - это не соблюдается. На остановке стоят несколько очередей: в одной 61 человек, а в другой - 51. Дистанция минимум 1,5 метра не соблюдается.

По словам фотографа Дмитрия, водителям не нравится, когда их снимают в такой ситуации, они начинают нервничать. Даже один из водителей подошел к нему и просил не снимать, ведь из-за этого их штрафуют, а люди не могут попасть на работу. Также он откровенно нахамил, но конфликт решился мирно, в очереди заступились за журналиста.

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