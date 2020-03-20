Когда запустят метро в Киеве: источник назвал точную дату

Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля.

Об этом "Апострофу" сообщили источники в КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что распоряжение относительно продления карантина для сотрудников метрополитена пришло от руководства.

Время до открытия, по словам источника, работники столичного метрополитена используют, чтобы провести ремонтные работы на станциях и платформах.

"Пришла нам разнарядка сверху. Готовимся к тому, что поезда снова пойдут с 17 апреля. До этого у нас карантин и ремонтные работы", - отметил источник.

Как сообщал "Апостроф", из-за закрытия метро в Киеве образовался транспортный коллапс, люди начали штурмовать автобусы и другой наземный транспорт, а полицейские в соответствии с введенными мерами карантина не пускают в транспорт больше 10 человек.

До этого мэр Киева Виталий Кличко опроверг заявления о том, что столичное метро может возобновить работу.