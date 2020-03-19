Жизнь без метро: как люди штурмуют транспорт в Киеве - впечатляющие фото

В Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс, люди штурмуют автобуси, а полицейские пытаются не пускать в транспорт больше 10 человек в связи с карантинными мерами.

Об этом сообщает "Апостроф".

На некоторых автобусных остановках образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа.

Отметим, по данным Google Maps, в Киеве образовались пробки возле станций метро "Университет", "Почайна", "Черниговская". Однако, на всех остальных улицах пробок нет.

Добавим, что возле метро "Черниговская" люди утром штурмовали автобусы, а полицейские пытались не пускать в транспорт больше 10 человек. Люди толкались с полицейскими. Там они остановили, один автобус, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь. Люди толкаются с полицейскими.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Кроме того, в Киеве образовались большие очереди к автобусам в связи с карантинными мерами.

Напомним, в Киеве усилили карантин. Городской транспорт в Киеве продолжит работать, но введены ограничения на число пассажиров - не больше 10. Частотность рейсов при этом увеличивать не планируют. Как анонсировалось, за соблюдением этой нормы будет следить полиция.

Кроме того, в КГГА отметили, что в транспорт не будут пускать пассажиров без масок.

Напомним, что аналогичные случаи 19 марта произошли и в Одессе.

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.