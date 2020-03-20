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В Киеве при пожаре в многоэтажке погибли люди: фото и данные про жертв

пятница, 20 марта 2020, 13:30
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В пятницу, 20 марта, в Днепровском районе Киева в 10-этажном жилом доме возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 02:36. Они выехали по адресу Харьковское шоссе, 2.

На месте пожарные зафиксировали, что горела одна из комнат двухкомнатной квартир на 3-м этаже. В ходе разведки в соседней комнате были найдены тела двух погибших: люди женского и мужского пола 1936 и 1970 рождения соответственно. Также в результате бушующего огня повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры.

В 2:56 пожар был локализован, а в 03:05 ликвидирован. На месте работали 16 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины.

Как сообщал "Апостроф", 19 марта в Голосеевском районе Киева произошел пожар, а столб дыма было видно из разных районов города.

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