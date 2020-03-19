Дым валит столбом: в Киеве произошел масштабный пожар, фото

В четверг, 19 марта, в Голосеевском районе Киева произошел пожар.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".
Огонь возник около 16:00 на открытой местности по адресу переулок Моторый. Небо и район быстро окутал черный дым, который поднялся вверх.
Отмечают, что причиной пожара стало возгорание шин и посадки. Площадь пожара составила около 300 метров квадратных. На месте работали несколько единиц пожарной техники.
Как сообщал "Апостроф", 15 марта в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, в результате чего погиб человек.
А 14 марта в Киеве произошел пожар по адресу Голосеевский проспект, 70. Там вспыхнуло трехэтажное заброшенное здание в котором находилась кошка.