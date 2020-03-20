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В Киеве силовики провели эффектную спецоперацию со стрельбой и ДТП: видео

пятница, 20 марта 2020, 16:30
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В Киеве на Березняках произошла погоня со стрельбой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

На улице Миколайчука во дворе жилого дома рядом с детской площадкой устроили стрельбу. Известно, что белый микроавтобус Ford Transit устроил погоню за BMW Х5. Во время погони из Ford выстрелили около 10 раз.

По словам очевидцев, стреляли люди в военной форме.

Водителя BMW Х5 заблокировали, вытащили из машины и забрали в микроавтобус. Все это происходило на глазах у детей, которые играли на площадке. Многие начали плакать и кричать.

Ресурс "Киев Оперативный" отмечает, что инцидент произошел неподалеку от улицы Бучмы, 4. Спецназовцы КОРД задержали группировку из 5 человек в авто BMW (номера AA0188XI). Во время задержания машина влетела в забор.

Информация о жертвах уточняется, на месте работают следователи.

Как сообщал "Апостроф", правоохранители задержали в Киеве группу лиц, которые обвиняются в продаже временно изъятых и задержанных автомобилей.

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