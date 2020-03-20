Власти Киева заявили о введении режима ЧС: как будут наказывать и можно ли выходить из дома

Тем временем как украинские власти планируют ужесточить карантин из-за коронавируса, в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на слова первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Он отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - заявил Поворозник.

Отметим, на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

Режим чрезвычайной ситуации в Киеве

Чрезвычайная ситуация в Киеве может быть введена, чтобы избежать распространения коронавируса.

По словам адвоката фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дениса Ненова, режим чрезвычайной ситуации дает пострадавшим право на возмещение материального ущерба в результате ЧС (в первую очередь, за счет средств государственного и местных бюджетов), а именно:

на предоставление (выплату) материальной помощи (компенсации);

на обеспечение жильем;

на оказание медицинской и психологической помощи;

на предоставление гуманитарной помощи;

на оказание других видов помощи.

Что будет за нарушение режима ЧС

За нарушение законодательства, которое регулирует правовой режим ЧС, предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Нововведенная статья 44-3 КУпАП об ответственности за нарушение правил карантина людей во время ЧС может применяться как к гражданам - штраф от 17000 до 34000 гривен, так и к должностным лицам - от 34 000 до 170 000 гривен.

Что касается административной ответственности, то в статье 188-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП) предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти. Должностные лица наказываются штрафом от 170 до 340 гривен. За повторное правонарушение в течение года - от 340 до 850 гривен.

Кроме того, в ст. 35 (п. 5) КУпАП совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах признается обстоятельством, которое отягощает ответственность за административное правонарушение.

Уголовный кодекс Украины прямо не предусматривает уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты граждан в случае ЧС

Однако во время чрезвычайной ситуации могут быть совершены служебные преступления, за которых виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности: злоупотребление служебным положением, служебная халатность, принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Можно ли будет покидать дом

Режим чрезвычайной ситуации не предполагает запрет выходить из дома, но предусматривает возможность применения мер по ограничению передвижения граждан, для чего должно быть принято дополнительное решение.

Что еще изменится в столице

Кроме того, при режиме чрезвычайной ситуации могут быть назначены специальные органы, которые будут контролировать важные процессы. Это:

комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации:

штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также к ликвидации последствий привлекаются специализированные медицинские службы гражданской защиты, которые формируются на базе медицинских учреждений.

Медицинская защита и обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения включает такие меры:

оказание медицинской помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций:

использование сил и средств учреждений здравоохранения независимо от формы собственности;

своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;

заблаговременное создание и подготовка специальных медицинских формирований;

образование в условиях чрезвычайных ситуаций необходимого количества дополнительных временных мобильных медицинских подразделений или привлечения дополнительных учреждений здравоохранения.

Также при введении режима чрезвычайной ситуации в столице могут произойти следующие изменения:

увеличится количество медицинского и специального имущества и техники;

подготовка и переподготовка медицинских работников по оказанию экстренной медицинской помощи;

осуществление мероприятий с целью недопущения условий для возникновения и распространения инфекционных заболеваний;

проведение мониторинга санитарно-гигиенической и эпидемической ситуации;

санитарная охрана территорий и субъектов хозяйствования в зоне чрезвычайной ситуации.

Отметим, что, согласно законодательству Украины, в стране существует три уровня ограничительных мер: повышенная готовность, режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайное положение.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объясняет, что чрезвычайная ситуация не предусматривает ограничений прав человека в отличие от чрезвычайного положения.

Во время ЧП конституционные нормы о правах и свободах граждан могут временно быть ограничены. К примеру, может быть запрет на волеизъявления, митинги, а режим дня может контролироваться комендантским часом, контролируется свободное перемещение граждан.

Где в Украине введен режим ЧС

Пока что в режим чрезвычайной ситуации введен в Черновицкой области, Радомышле (Житомирская область) и в Киевской области.

Как сообщал "Апостроф", утром 20 марта ситуация на ряде остановок общественного транспорта в Киеве отличается от того, что творилось накануне из-за введенных карантинных ограничений.