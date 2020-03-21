Удар коронавируса: в Киеве остановится общественный транспорт

В воскресенье, 22 марта, в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки для всех жителей, за исключением сотрудников экстренных служб аптек и продуктовых магазинов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем комментарии к посту на Facebook-странице.

“Киев останавливает пасажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья”, - написал Аваков.

Официальное сообщения по этому поводу еще не было обнародовано.

В своем посте министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине пока нет жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Однако, учитывая сложившуюся обстановку с распространением коронавируса, он обратился к руководителям компаний и предприятий с просьбой перевести работников в удаленный режим работы и режим карантина.

"Общественным транспортом, сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома! Прошу Вас! Посмотрите что происходит в мире – давайте защитим себя максимально", - написал министр в соцсети.

Кроме того, Аваков предупредил, что в ближайшие дни ограничительные меры для украинцев будут значительно жестче. "Это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!" - убеждает министр.

Как сообщал "Апостроф", утром 21 марта в Киеве из-за карантинных мер продолжался коллапс с общественным транспортом. На остановках собираются большие очереди, люди ждут транспорт 40-50 минут.