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Муки ожидания и страх перед штрафами: эксклюзивные фото транспортного карантина в Киеве

суббота, 21 марта 2020, 09:05
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Утром 21 марта в Киеве из-за карантинных мер продолжается коллапс с общественным транспортом.

Фото и видео сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На остановке общественного транспорта около станции метро "Героев Днепра" на трамвай снова собралась большая очередь - журналист насчитал около 60 человек. Люди ждут транспорт 40-50 минут.

"Приехал одинарный трамвай, пустили 20 человек. Зашло больше, водитель отказался ехать, боится штрафов", - описал журналист ситуацию на остановке.

Одна из женщин рассказала, что планирует за час доехать до Подола, а дальше не знает. Однако по ее словам, в трамвай разрешают заходить не по 10 человек, а занимать все сидячие места.

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Как сообщал "Апостроф", 20 марта в Киеве пассажир практически подрался с водителем маршрутки и выгнал его из автобуса за то, что он не разрешил зайти ему одиннадцатым в салон общественного транспорта, как того требуют правила карантина из-за коронавируса.

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