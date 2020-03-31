Киев начало заметать снегом в последний день марта: яркие фото и видео

Во вторник, 31 марта, в Киеве удивила погода: в конце первого месяца весны начался снег.

Жители города поделились фотографиями и видео утреннего снегопада в соцсетях.

Такое явление весной не очень редкое, но все же необычное. Смотря на то, что снег практически не радовал жителей столицы зимой, то и весной его точно не ждали.

Отметим, что заснежило столицу около 8-9 утра. Если в районе ВДНГ белое чудо появилось в 8:00, то Лесной массив стало засыпать чуть позже.

Явление длилось недолго, около получаса, и вскоре из-за туч снова выглянуло солнце, намекая, что на календаре все же почти апрель.

Как сообщал "Апостроф", в украинских Карпатах продолжается настоящая зима, несмотря на то, что за окном уже кончается первый месяц весны.