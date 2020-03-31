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В Киеве женщина зарезала свою дочь: фото и подробности убийства

вторник, 31 марта 2020, 21:06
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В квартире на улице Дегтяревской в городе Киеве 58-летняя женщина во время ссоры убила собственную дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, опубликовав фото задержанной за убийство.

Во вторник, 31 марта, получив сообщение о гибели молодой женщины, сотрудники полиции прибыли на место преступления. Как оказалось, накануне в квартире произошел конфликт между матерью и дочерью.

"Подозреваемая рассказала, что в разгар ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом", - сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства преступления еще уточняются. 58-летнюю мать задержали.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в одной из квартир обнаружили тело пожилой женщины, в убийстве которой подозревается ее сын.

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