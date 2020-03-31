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В Киеве мужчина пошел на страшный шаг после ссоры с возлюбленной: фото

вторник, 31 марта 2020, 07:42
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В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки после ссоры с возлюбленной.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на Троещине по адресу улица Радужная, 7. Молодой человек поссорился с сожительницей и выпрыгнул с седьмого этажа.

Отмечают, что мужчина выжил при падении. Однако он сейчас находится в критическом состоянии.

Больше информации о происшествии пока нет. В сети опубликовали фото парня, который пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта в Киеве 20-летний парень покончил с собой: на его компьютере нашли инструкцию по изготовлению петли. Тело молодого человека обнаружила мать. Когда женщина увидела сына, то она сама достала его из петли.

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