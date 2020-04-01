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С бутылкой водки и кальяном в авто: в Киеве поймали пьяного неадеквата, видео

среда, 01 апреля 2020, 13:58
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В Шевченковском районе Киева заметили пьяного мужчину, который сидит за рулем автомобиля, а рядом с ним кальян и водка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на улице Глыбочицкой, по предварительной информации, мужчина живет в машине.

"Сидит в авто с утра со спущенными штанами и пьет водку. Рано утром атаковал азс кло и пытался улечься там спать. Обещает никуда не ехать. Из дома выгнала жена в самом начале карантина. В машине кальян и пара бутылок водки", - говорится в сообщении.

В январе этого водителя поймали за пьяное вождение.

"По безопасному городу проверили, последний раз двигался в 6 утра. Процедурно не нарушает. Ориентировку передали, пока тут, слежу за ним", - пишут в сообществе.

Как сообщал "Апостроф", в одном из районов Одессы неадекватный мужчина с ножом кидался на прохожих. Люди его задержали и усмирили до приезда полиции.

А ранее по адресу Кибальчича, 12 в Киеве неизвестный стрелял в мужчину на улице.

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