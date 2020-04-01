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Забыли о других: "герои парковки" отметились наглой выходкой в Киеве и "прославились", фото

среда, 01 апреля 2020, 00:10
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В Киеве заметили очередных наглых "героев парковки", которые создали неудобства жителям города своими транспортными средствами, припаркованными не по правилам.

Фотографии нарушителей опубликовало городское сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях.

"Ребята, оставляя по 20-30 см зазоры на проходе в подъезд вы создаете неудобства людям, особенно пожилым и родителям. Не паркуйтесь так. Спасибо!" - говорится в подписи к фотографиям.

На снимках видно, что транспортные средства водители оставили так, что пройти по пешеходной зоне у людей нет никакой возможности. На фото также попали и номерные знаки нарушителей.

Напомним, что в сети появилось фото героя парковки, который оригинально припарковал свой автомобиль в одном из дворов Киева.

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