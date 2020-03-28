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В центре Киева водитель отличился "героической парковкой" во дворе: фото

суббота, 28 марта 2020, 00:19
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В сети появилось фото героя парковки, который оригинально припарковал свой автомобиль в одном из дворов Киева.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель на улице Кириловской припарковал машину во дворе дома, но не на месте для парковки, а возле скамейки, почти касаясь ее бампером.

"Ну и правильно! По домам сидеть надо, а не по лавочкам тусить. Товарищ социальноответственный, респект и уважуха", "А что,на такой обдёртой лавочке ещё кто-то сидит?(шутка). Может он откотился,на ручник не поставил", "Нормально припаркованный на улице холодно не сидят на лавочках, эпидемия все по домам", "Четко парконулся, сантиметра 2 между бампером и скамейкой, красава", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове неизвестные измазали неправильно припаркованный автомобиль продуктами питания.

Напомним, ночью в четверг, 26 марта, в Киеве, район Березняки, неизвестный пробил лобовое стекло автомобиля, который был припаркован на проходе во дворе жилого дома.

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