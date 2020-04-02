Где в Киеве можно пройти тест на коронавирус: полный перечень больниц

В Киеве экспресс-тесты на выявление коронавируса делают в семи государственных больницах.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечают что такой тест можно сделать бесплатно, но исключительно по медицинским показаниям. Они доступны в следующих медучреждениях:

Александровская клиническая больница: ул. Шелковичная, 39/1;

Киевская городская клиническая больница № 4: ул. Соломенская, 17;

Киевская городская клиническая больница № 9: ул. Рижская, 1;

Киевская городская детская клиническая больница № 1: ул. Богатырская, 30;

Киевская городская детская клиническая больница № 2: проспект Алишера Навои, 3;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница: ул. Дегтяревская, 23;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины: проспект Героев Сталинграда, 16.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, в каких районах Киева зафиксировано большее количество зараженных коронавирусом по данным на четверг, 2 апреля.