Какие районы Киева лидируют по заражению коронавирусом: карта на 2 апреля

Стало известно, в каких районах Киева зафиксировано большее количество зараженных коронавирусом по данным на четверг, 2 апреля.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Так, в лидерах – Дарницкий район, где зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусом, за ним следует Соломенский район. Здесь зафиксировано 6 новых случаев заболевания. Третье место разделили Оболонский и Шевченковский районы – 4 случая заражения COVID-19. Три случая зафиксированы в Голосеевском районе, 2 – в Печерском и Деснянском районах и 1 – в Днепровском.

Отметим, что наибольшее число зараженных коронавирусом сейчас проживают в Печерском районе – 34 человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом разгорелся скандал вокруг больного коронавирусом.

Также стало известно, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве.