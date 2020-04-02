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В Киеве на журналистов напали "спортсмены" из-за замечания про маски: видео инцидента

четверг, 02 апреля 2020, 17:25
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В Киеве неизвестные мужчины напали на журналистов, которые приехали проверить спортивную площадку на Гидропарке.

Об этом сообщает телеканал ZIK.

Так, журналисты увидели на спортплощадке мужчин и поинтересовались у них, что они там делают, ведь посещение таких мест запрещено в период карантина постановлением правительства. В ответ мужчины начали толкать журналистов и попытались разбить камеру.

"Мы инспектировали город. Проверяли, соблюдают ли люди условия карантина, как себя ведут, соблюдают ли безопасную дистанцию. Но в Гидропарке произошла большая неприятность. Нас пытались побить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались побить камеру и ругались", - рассказала журналистка.

На видео с нападением, которое было показано в эфире телеканала молодой человек заявляет, что ему "плевать на закон и запреты", поскольку спортивная площадка в парке – единственное место, где сейчас он может заниматься спортом. Также он выразил уверенность, что ему никто ничего не сделает.

На канале приняли решение обратиться к главе МВД Арсену Авакову и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой разобраться в ситуации.

Как сообщал "Апостроф", на заседании Кабинета министров 1 апреля было принято решение об усилении карантинных мер для борьбы с коронавирусом. В частности, было запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных, также запретили посещение спортивных и детских площадок.

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