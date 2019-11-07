​На украинском ТВ в студию со стрельбой ворвались вооруженные люди: видео и реакция сети

На телеканале "Прямой вечером 7 ноября во время эфира на тему свободы слова в студию ворвались вооруженные люди в балаклавах с автоматами и открыли "стрельбу".

Фрагмент передачи опубликован на YouTube.

После "стрельбы" телеведущий Микола Вересень подыграл людям с оружием, сделав вид, что его убили.

Шуточное "шоу" со стрельбой было устроено ради селфи с ведущими. Однако на записи видно, что приглашенная в студию массовка не знала о запланированном сценаристами эпизоде и реально испугалась, спрятавшись под столы.

В соцсетях в основном негативно восприняли розыгрыш, напомнив, что в стране, где идет война, это не смешно.

"Очень смешно на фоне реальных убийств, нападений и угроз журналистам", "захватывали "Прямой" - порвали четыре вересня", "Там бедные бабушки зрительницы попадали на пол и чуть не уписялись от страха, их, в отличие от Вересня, никто не предупреждал","Стремный какой-то креатив", - пишут в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ляшко устроил в аэропорту Борисполь "спектакль", напав на нардепа Андрея Геруса. Позже в сети появилось полное видео драки политиков.