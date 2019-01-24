Похоже на новый орган: ученые рассказали про интересную находку в организме человека

Ученые из немецкого Университета Дуйсбург-Эссен обнаружили ранее неизвестную сеть мелких кровеносных сосудов внутри человеческих костей.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Отмечается, что новоей открытие может привести к переосмыслению структуры и функции базовой анатомии скелета. Оно помогает объяснить, каким образом инъекции медикаментов в костный мозг способствуют распространению лекарственных препаратов по всему организму.

По словам ученых, эти каналы, названные транскортикальными сосудами (англ. trans-cortical vessels), помогают крови и иммунным клеткам быстро проникать в различные органы и части тела.

"Это действительно неожиданно - найти новую анатомическую структуру, которая не была описана ни в одном учебнике в 21 веке", - заявил молекулярный иммунолог Маттиас Гюнцер.

В чрезвычайных ситуациях, например на поле боя, врачи часто не успевают или не могут быстро найти вену, поэтому они делают инъекции прямо в кость. Известно, что это спасало жизнь серьезно раненных солдат, однако только сейчас стало известно об анатомической структуре, благодаря которой такая медицинская помощь оказывалась эффективной.

Для выявления сосудов исследователи использовали этилциннамат - химическое вещество, обесцвечивающее кости и делающее их прозрачными. Они обработали им большеберцовую кость мышей, которую затем изучили с помощью световой флуоресцентной и рентгеновской микроскопии. Ученые выявили несколько сотен сосудов, проходящих через костное вещество. По оценкам, через них протекают 80 процентов артериальной и 59 процентов венозной крови.

Подобную систему более толстых кровеносных сосудов нашли и в большеберцовой кости человека, однако для определения их функции потребуются дополнительные исследования.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили "выключатель" смертельной болезни.